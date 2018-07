Paris confirma que envia recursos para rebeldes que combatem Assad na Síria O ex-embaixador da França na Síria, Éric Chevallier, confirmou ontem que o país já envia recursos para cinco grupos de rebeldes que combatem o regime de Bashar Assad na Síria. Chevallier, que foi embaixador em Damasco até que Paris decidiu retirá-lo e fechar a representação diplomática, em março, atualmente é encarregado dos assuntos relativos à Síria no Ministério de Relações Exteriores francês. Segundo o diplomata, no entanto, a França não envia dinheiro para a compra de armas. A ajuda de Paris, oficialmente, é direcionada à logística do combate, com verbas para restabelecimento de fornecimento de água e outros serviços essenciais.