Paris coordena com EUA ação contra Damasco

O veto do Parlamento britânico à participação de Londres em um ataque contra a Síria não mudou a posição da França, que "está pronta" para uma aliança contra Damasco. O presidente francês, François Hollande, disse ontem que negocia com os EUA uma coalizão para "punir" o regime de Bashar Assad pelo uso de armas químicas contra a população civil.

As declarações de Hollande foram feitas em entrevista ao jornal Le Monde. Segundo ele, a intervenção não ocorrerá antes do fim dos trabalhos realizados pelos inspetores das Nações Unidas na periferia de Damascos, que termina hoje.

A decisão considera relatórios de inteligência que indicam que o ataque com armas químicas em localidades da periferia de Damasco de fato ocorreu. O presidente ressaltou que a França dispõe "de uma gama de indícios que vão no sentido da responsabilidade do regime" no uso de armas químicas em 21 de agosto, noite do massacre.

"A questão não é mais saber se armas químicas foram utilizadas. É um fato estabelecido. Mesmo as autoridades sírias não o negam mais. A questão é conhecer os autores desse ato horrível", disse Hollande, referindo-se ao episódio, que pode ter deixado mais de mil mortos conforme a contagem da Coalizão Nacional Síria (CNS), ligada aos rebeldes. "Sabe-se que a oposição não detém nenhuma dessas armas (químicas) e todos os estoques estão sob controle de Bashar Assad", disse Hollande.

O presidente francês lembrou ainda que a região atacada é a "chave" para o controle das vias de comunicação em direção a Damasco, que nas horas que se seguiram à ofensiva, tudo foi feito para apagar os traços dos bombardeios.

Diante das evidências que diz ter, Hollande manteve a convocação do Parlamento para discutir a intervenção. No entanto, ao contrário da Grã-Bretanha, os deputados e senadores franceses não terão poder de veto sobre a ofensiva.

Hollande revelou ainda que a França não espera o aval do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Cientes do veto da Rússia e da China, uma coalizão vem sendo preparada com base na proteção de populações civis e no Protocolo de 1925, que proíbe o uso de armas químicas.

"Se o Conselho de Segurança for impedido de agir, uma coalizão se formará", antecipou Hollande. "Ela se apoiará na Liga Árabe e terá o apoio dos europeus. Mas há poucos países com a capacidade de infligir uma sanção pelos meios apropriados. A França faz parte deles e está pronta."

Questionado sobre se agirá sem o apoio de Londres, Hollande não deixou dúvidas. "Sim. Cada país é soberano para participar ou não de uma operação", afirmou o presidente, que voltou a falar ontem com seu colega americano, Barack Obama, por telefone, para articular a ação. Para Hollande, a missão não terá como objetivo "liberar a Síria ou derrubar Assad".

Enquanto o Ocidente se prepara, China e Rússia mantêm suas posições contra o ataque. Ontem o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi, conversou por telefone com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e pediu que a investigação dos inspetores internacionais seja levada ao fim sem pressões.

"Antes que a investigação aponte o que realmente ocorreu, todas as partes deveriam evitar prejulgar os resultados e, por certo, não deveriam pressionar o Conselho de Segurança a tomar uma atitude", afirmou Wang, de acordo com a agência Xinhua.

O chanceler chinês voltou a pedir, mais uma vez, que a comunidade internacional não abandone as negociações diplomáticas - que, em 29 meses, não deram nenhum resultado. "Uma resolução política ainda é a única saída", disse Yi. / COM AFP e REUTERS