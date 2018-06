Paris planeja cortar o número de carros em circulação pela metade

A prefeitura anunciou no sábado que apenas carros com placas ímpares poderão andar pela cidade na segunda-feira, assim como quaisquer veículos elétricos ou híbridos e todos os veículos com mais de três pessoas. O transporte público será gratuito.

A poluição disparou na região de Paris desde quarta-feira, quando a cidade

brevemente teve o ar mais sujo do mundo, de acordo com a empresa de monitoramento

Plume Labs.

Outras cidades no norte da França afetadas pela poluição do ar também estão impondo várias restrições. Fonte: Associated Press.