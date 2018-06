Paris quer proibir véu na universidade A França estuda dar mais um passo no cerco ao uso do véu islâmico, proibindo-o em todas as universidades do país. A proposta partiu do Alto Conselho para a Integração, submetido ao gabinete do primeiro-ministro Jean-Marc Ayrault. O lenço muçulmano já está vetado para alunas de escolas públicas e o niqab - que cobre totalmente o rosto - não é permitido em locais públicos. / A.N.