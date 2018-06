Paris se dispõe a reconhecer rebeldes como novo governo em Damasco

Em visita a Paris, o chanceler Antonio Patriota deixou claras as diferenças entre as posições francesa e brasileira. Questionado ao lado do ministro do Brasil sobre a crise na Síria, o chanceler da França, Laurent Fabius, voltou a dizer que Paris estuda alternativas como a imposição de uma zona de exclusão aérea ou de uma "zona-tampão" dentro do território sírio. "Há diferentes fórmulas", disse.

Após ouvir o colega, Patriota defendeu um cessar-fogo e "um processo político que responda às aspirações do povo sírio e ao respeito das minorias". Sobre a zona de exclusão, foi dúbio. "Não sei se os ataques aéreos constituem a principal fonte de violência e de morte na Síria. Creio que os combates em terra continuam extremamente ameaçadores", afirmou o ministro. "Mas nós somos a favor de qualquer iniciativa que possa levar ao fim dos combates."

O chanceler brasileiro, mais tarde, recusou-se a comentar a disposição francesa em reconhecer e colocar sob proteção um governo rebelde na Síria.

Apoio externo. Hollande falou em formalizar os laços com a oposição síria durante uma conferência a diplomatas franceses reunidos em Paris. No evento, a mensagem foi clara: "Assad deve partir", "não há solução política com ele" e "deve-se intensificar os esforços para que a transição aconteça o mais rapidamente possível".

"A França pede à oposição síria que constitua um governo provisório, inclusivo e representativo, que possa se tornar o representante legítimo da nova Síria", afirmou. "Impulsionaremos nossos parceiros árabes a acelerar esse passo. E a França reconhecerá o governo provisório assim que ele for formado".

Para tanto, o presidente comprometeu-se a "auxiliar aqueles que organizam zonas liberadas no território sírios". O governo francês defenderia a região controlada pelos insurgentes de qualquer ameaça, a começar por aviões e helicópteros de Assad. "É a iniciativa das zonas-tampão proposta pela Turquia, na qual nós trabalhamos, em acordo com nossos mais próximos parceiros", revelou Hollande.

O problema da iniciativa é que uma zona de exclusão aérea precisa, em tese, passar pela aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Bloqueada pelos vetos da Rússia e da China a qualquer resolução, a instituição foi criticada pelo presidente. "Rússia e China impuseram seus vetos a três projetos de resolução que abririam o caminho a sanções", lembrou, protestando contra "o bloqueio do sistema", que "conduz ao seu contorno ou a sua impotência".

Nos bastidores do Conselho de Segurança, porém, diplomatas afirmam que a proposta da zona-tampão não tem chances de ser aprovada. "É muito difícil de pensar em uma zona de exclusão. Não é preciso só abater aviões, mas destruir toda a cadeia de comando, os sistemas de defesa. É uma medida tecnicamente muito difícil de aplicar", disse ao Estado um diplomata envolvido nas negociações em Nova York. "Quando se decreta uma zona de exclusão, é guerra."

Hollande também deu apoio à posição anunciada pelo presidente dos EUA, Barack Obama, na semana passada, segundo a qual o eventual uso de armas químicas na Síria levaria a uma intervenção militar. Para Hollande, se Assad apelar para seu arsenal clandestino, dará à "comunidade internacional uma causa legítima de intervenção direta".