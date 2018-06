Parisienses marcham em apoio ao casamento gay

A marcha levou 125 mil manifestantes às ruas, segundo a polícia, número maior que o registrado em outra marcha semelhante em dezembro, mas menor do que os 340 mil que realizaram manifestação contrária à proposta há duas semanas.

Cerca de 63% dos franceses são favoráveis à legalização do casamento gay, segundo uma pesquisa divulgada no sábado, de 60% em dezembro.

O Parlamento francês deve começar a discutir a proposta na terça-feira e deve aprová-la, o que tornaria a França o 12º país do mundo a legalizar o casamento gay. As informações são da Associated Press.