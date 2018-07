Parlamentar e chefe tribal sírios passam para a oposição Um político do Parlamento da Síria, Imad Ghaliun, deixou o país para se juntar à oposição ao presidente Bashar Assad, ao dizer que o povo sofre violações cada vez maiores dos direitos humanos. Ghaliun, que representa a cidade de Homs, na Síria central, disse à emissora de televisão Al-Arabiya que após dez meses de rebelião e repressão do mandatário Homs virou uma área de "desastre". Além do parlamentar, um importante chefe tribal sírio, Nawaf al-Bashir, fugiu para a Turquia e anunciou nesta segunda-feira que se juntou à oposição. Al-Bashir comanda a tribo Al-Baqqara.