Parlamentar libanês diz que recebeu ameaça via SMS O parlamentar libanês Ammar Houry disse ter recebido ameaças de morte através de mensagens enviadas de um celular sírio na última sexta-feira, quando um ataque à bomba em Beirute matou o ex-chefe dos serviços de inteligência Wissam al-Hassan. "No mesmo dia do ataque, nós recebemos um SMS de um número da Síria dizendo: ''filhos da mãe'', nós vamos pegar vocês, um por um", contou Houry, em entrevista a uma emissora local. Ele destacou que outros quatro parlamentares, Ahmad Fatfat, Hadi Hobeish, Khaled al-Daher e Nuhad al-Mashnuk, também receberam a mensagem.