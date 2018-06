Parlamentar transsexual polonesa diz que concorrerá à presidência

VARSÓVIA - A parlamentar transsexual polonesa Anna Grodzka disse nesta sexta-feira, 30, que vai concorrer à presidência nas eleições de maio, abrindo novos caminhos no país católico.

"Sim, eu serei candidata à presidência", disse a ex-cineasta e editora a um site noticioso, dizendo que ela te apoio do Partido Verde.

Nascido homem, Grodzka foi eleita a primeira parlamentar transsexual polonesa em 2011.

O presidente polonês, Bronislaw Komorowski, político independente de centro direita que está no cargo desde 2010, lidera as pesquisas de opinião com folga. Algumas sondagens mostram vitória no primeiro turno do líder de 62 anos, próximo da Plataforma Cívica.

A data das eleições será divulgada na próxima semana. / AFP