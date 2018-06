Parlamentar turco denuncia adesão de famílias ao EI Um líder da oposição na Turquia disse ontem que só na semana passada ao menos 53 famílias turcas - algumas com crianças - cruzaram a fronteira com a Síria para se unir ao Estado Islâmico (EI) e o governo do premiê Recep Erdogan não fez nada para impedir.