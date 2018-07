Parlamentares cubanos discutem reformas econômicas

HAVANA - A Assembleia Nacional de Cuba reúne-se nesta segunda-feira, 23, em Havana, capital do país, em uma de suas duas sessões legislativas anuais, com os planos para reforma econômica na agenda. O jornal do Partido Comunista afirmou que os parlamentares também estão considerando um novo sistema de impostos e o orçamento anual.

Os cubanos aguardam avanços em medidas há muito prometidas, como o alívio nas restrições para viagens, aumento de lavouras privadas e a aprovação de negócios cooperativos. Não foi permitida a entrada de jornalistas estrangeiros na reunião.

As mudanças econômicas realizadas pelo presidente Raul Castro legalizaram a venda de residências e carros e deram oportunidade à centenas de milhares de cubanos abrirem seus próprios negócios, mas o ritmo das reformas diminuiu neste ano.

As informações são da Associated Press.