Parlamentares elegem novo presidente indiano Milhares de parlamentares indianos votaram ontem para escolher o próximo presidente da Índia, um cargo, em grande parte, cerimonial. O resultado deve ser anunciado no domingo, com a provável vitória do ex-ministro de Finanças, Pranab Mukherjee, de 76 anos. Mukherjee passou semanas viajando por todo o país para conseguir apoio do Colégio Eleitoral formado por 4.896 legisladores. Figura importante do Partido Congressista desde 1969, ele foi chanceler, ministro da Defesa e de Finanças.