Parlamentares turcos brigam por lei e saem feridos O parlamento da Turquia aprovou um projeto de lei que vai aumentar o poder do governo sobre o Judiciário após uma sessão tensa. A discussão, que durou toda a noite, terminou com dois parlamentares feridos após uma briga. A imprensa turca informou que um dos parlamentares foi hospitalizado com um nariz quebrado e o outro quebrou um dedo.