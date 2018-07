Parlamento alemão aprova fechamento de usinas O Legislativo alemão aprovou por grande maioria hoje o projeto para o fechamento das usinas nucleares do país até 2022, colocando a maior economia da Europa no ambicioso caminho da energia renovável. Na Câmara Baixa do Parlamento, 513 deputados votaram a favor e 79 contra o projeto do governo da chanceler Angela Merkel, apresentado após o desastre nuclear ocorrido no Japão. A maioria da oposição votou a favor e oito legisladores se abstiveram.