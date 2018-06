Parlamento aprova coalizão em Israel

O acerto de Netanyahu com o Kadima fez com que o governo não necessitasse mais dos partidos religiosos e se tornasse menos dependente dos votos do Israel Beiteinu, partido do chanceler Avigdor Lieberman. A nova coalizão permite também que o premiê aprove com mais facilidade a Lei de Igualdade, que acaba com a isenção do serviço militar para os judeus ultraortodoxos.

A união entre Netanyahu e Mofaz eliminou a possibilidade de novas eleições, que seriam convocadas para setembro. O líder do Kadima, um ex-chefe do Estado-maior e ex-ministro da Defesa, foi empossado ontem como vice-primeiro-ministro.

Processo de paz. O acordo prevê o relançamento do processo de paz com os palestinos e assegura o voto do orçamento do Estado para o próximo ano fiscal. Assim, a legislatura será concluída normalmente em outubro de 2013 e Mofaz se comprometeu a permanecer na coalizão até o fim do mandato dos deputados. / REUTERS e AP