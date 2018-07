Parlamento aprova impeachment do presidente romeno O Parlamento da Romênia aprovou nesta sexta-feira o impeachment do presidente de centro-direita Traian Basescu, em meio a uma crise política que aumentou os temores de que a democracia do país esteja sob ameaça. Um total de 258 legisladores, de 432, votou a favor da medida contra Basescu, disse Dan Radu, um senador da coalizão governante da União Social Liberal (USL).