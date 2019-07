Parlamento aprova retorno da Venezuela a tratado que ampararia intervenção militar

CARACAS - O Parlamento da Venezuela, controlado pela oposição, aprovou nesta terça-feira, 23, o retorno ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (Tiar), um pacto de defesa regional que é considerado o marco legal para eventual intervenção militar no país petroleiro.

Durante sessão em uma praça em Caracas, o Legislativo transformou em lei o projeto que reinstala a Venezuela no Tiar, do qual o país qual foi retirado em 2012 por Hugo Chávez. A iniciativa foi aprovada no primeiro debate em 28 de maio.

"Aprovada por unanimidade de todos os presentes. É sancionada assim (a lei)", disse o presidente do Parlamento, Juan Guaidó, que nesta terça completa seis meses como autoproclamado presidente interino da Venezuela.

Guaidó é reconhecido por mais cinquenta países, incluindo Brasil e os Estados Unidos, que não descarta a ação armada na Venezuela para forçar a saída do presidente socialista, Nicolás Maduro, do poder.

"O Tiar não é mágico, não é um botão que pressionamos e amanhã tudo está resolvido. Chegamos a esse ponto por tudo que construímos há anos", disse o opositor diante de mil pessoas entre deputados, embaixadores e simpatizantes.

Guaidó ainda disse que esse passo permitirá o estabelecimento de "alianças internacionais" para "proteger e defender o povo e a soberania venezuelana", sem mencionar explicitamente uma intervenção estrangeira.

No entanto, o líder não descarta essa opção para acabar com o que ele denuncia como "a ditadura de Maduro", que o Legislativo já declarou em "usurpação" de poder por considerar que sua reeleição em 2018 foi fraudulenta.

A reentrada no Tiar, no entanto, permanecerá em um limbo jurídico, uma vez que as decisões do Legislativo são consideradas nulas desde 2016 pelo Supremo Tribunal de Justiça, que os opositores dizem trabalhar a favor do chavismo.

Além disso, a decisão do Parlamento venezuelano precisa ser aprovada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) para entrar em vigor.

Divisão regional

A saída da Venezuela do Tiar foi definida em 2012 ainda na presidência de Chávez (1999-2013). Bolívia, Equador e Nicarágua também acompanharam Caracas na decisão.

Esses países argumentaram que o pacto - em vigor desde 1947 - foi mortalmente ferido após a guerra de 1982 entre a Argentina e a Grã-Bretanha pela soberania das Ilhas Malvinas (Falkland), quando os Estados Unidos não apoiaram Buenos Aires. / AFP e EFE