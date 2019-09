Parlamento britânico aprova em primeiro turno lei que impede Brexit sem acordo

LONDRES - O Parlamento britânico aprovou nesta quarta-feira, 4, a lei em primeiro turno que impede o Reino Unido de deixar a União Europeia sem acordo por 329 votos a 300. A medida é a segunda derrota para o premiê Boris Johnson em dois dias.

Na terça-feira, 3, os deputados decidiram abrir o debate sobre o projeto por 328 a 301. Os parlamentares tomaram o controle do cronograma do Brexit, após Johnson ter perdido a maioria na Casa, quando um parlamentar deixou o Partido Conservador e aderiu ao Partido Liberal-Democrata, de oposição.

As rusgas com o Parlamento se agravaram quando o premiê estendeu o período de recesso parlamentar, medida que iria dar a ele autonomia no andamento da saída do Reino Unido da União Europeia.

Para Entender Guia: como a suspensão do Parlamento britânico afeta o Brexit Manobra do premiê Boris Johnson pode atrasar as discussões para a aprovação de um acordo amigável com a UE

Haverá uma votação em segundo turno no fim da tarde, nas quais serão discutidas possíveis emendas ao projeto. Caso aprovado, ele segue para a Câmara dos Lordes na quinta-feira, 5.

Confusão e incerteza sobre novas eleições

Mais cedo, Johnson disse que, caso a lei seja aprovada, ele antecipará as eleições no país. A decisão, no entanto, ainda não foi confirmada. A oposição quer evitar a convocação das eleições.

Para antecipar as eleições - previstas para 2022 -, o governo precisa do apoio de dois terços da Câmara dos Comuns e, nesta quarta, parecia longe de alcançar este número.

Em meio à confusão, os dissidentes do Partido Conservador foram imediatamente expulsos da bancada parlamentar por Johnson. Entre os expulsos, estão Nicholas Soames, neto de Winston Churchill, ídolo de Johnson, e o ex-ministro das Finanças Philip Hammond.

Medidas de Johnson favorecem Brexit sem acordo

O atual prazo para o Brexit acaba em 31 de outubro. Desde que Johnson assumiu o cargo, em substituição a Theresa May, ele adotou duas medidas que, segundo analistas, tendem a facilitar uma ruptura unilateral com Bruxelas.

A primeira foi a ampliação do recesso do Parlamento. A segunda é a ameaça de antecipar eleições. Ambas dificultariam o debate parlamentar para a aprovação de um acordo.

Johnson é defensor de uma ruptura radical com a UE e um crítico do acordo negociado por May com Bruxelas. Os britânicos decidiram sair da UE com 52% dos votos na consulta popular realizada em junho de 2016.

Impasse sobre acordo dificulta o Brexit

Inicialmente previsto para ser concluído em março passado, o Brexit foi adiado duas vezes diante da rejeição do Parlamento ao Tratado de Retirada negociado pela então premiê Theresa May.

Johnson chegou ao poder em 24 de julho, com a garantia de que vai tirar o país da UE em 31 de outubro - com, ou sem, acordo.

Qual o problema do Brexit sem acordo?

Muitos deputados de todo espectro político temem as consequências de uma saída brutal do bloco, que deixará o país com escassez de alimentos frescos, medicamentos e outros produtos importados, ao mesmo tempo em que o fará perder milhões de dólares em exportações.

Determinados a conter Johnson, os deputados da chamada "aliança rebelde" votarão sua proposta em três turnos consecutivos e no mesmo dia. Eles correm contra o relógio, já que o premiê anunciou que suspenderá os trabalhos parlamentares entre a segunda semana de setembro e 14 de outubro.

Nesta quarta de manhã, a maioria dos jornais britânicos afirmava que Boris Johnson "perdeu o controle" sobre o processo do Brexit./ REUTERS e AFP