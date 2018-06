Parlamento britânico reduz recesso para discutir Síria O Parlamento britânico vai voltar a se reunir na quinta-feira, alguns dias antes do final de seu recesso de verão, para discutir e votar uma resposta do Reino Unido ao suposto ataque com armas químicas ocorrido na semana passada na Síria, informou o primeiro-ministro David Cameron em mensagem postada no Twitter nesta terça-feira.