Câmara dos Comuns britânica aprova lei de saída da União Europeia

A Câmara dos Comuns britânica aprovou ontem um projeto que revoga a lei de 1972 de adesão do Reino Unido à União Europeia, avançando ainda mais no Brexit. O texto agora será debatido e votado pela Câmara dos Lordes, onde enfrentará parlamentares mais favoráveis à UE.

+ Londres rejeita novo referendo sobre a saída do Reino Unido da UE

Após sua aprovação definitiva, o projeto deve transferir milhares de artigos da legislação da UE para ordenamento jurídico britânico. “Esta lei é essencial para preparar o país para a etapa histórica da retirada da UE”, declarou o ministro encarregado do Brexit, David Davis.

Espera-se que a Câmara dos Lordes comece a debater o texto no dia 30 e o processo dure vários meses. A Câmara dos Lordes é majoritariamente pró-Europa e deve oferecer mais resistência a oBrexit. O deputado conservador Kenneth Klark disse que poderá adicionar emendas ao projeto antes de votá-lo. Qualquer alteração que sofra fará o texto voltar para ser aprovado pela Câmara dos Comuns. O processo completo pode durar até maio.

+ União Europeia deixa porta aberta para Reino Unido recuar do Brexit

Os lordes formam a Câmara Alta do Parlamento do Reino Unido, uma mistura bastante heterogênea de políticos indicados, bispos e membros da nobreza. A maioria dos lordes é contra o Brexit e faz pressão por um novo referendo ou para que o governo da primeira-ministra britânica, Theresa May, adote uma saída mais suave do bloco. / AFP