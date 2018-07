Parlamento conclui 1ª sessão sem acordo O Parlamento italiano reuniu-se ontem pela primeira vez desde a inconclusiva eleição do mês passado, mas não conseguiu nenhum acordo que acabasse com o impasse político e permitisse formar um novo governo na problemática terceira maior economia da zona do euro. Os partidos, até agora, não conseguiram encontrar uma saída para a situação criada pela eleição, que deixou a centro-esquerda com maioria na Câmara dos Deputados, mas sem assentos suficientes para controlar o Senado e formar um governo.