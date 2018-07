Parlamento da Albânia escolhe novo presidente O Parlamento da Albânia elegeu nesta segunda-feira o novo presidente do país, o ex-ministro do Interior Bujar Nishani, após três tentativas fracassadas de escolher um novo mandatário para o país. "Nishani é o novo presidente da República Albanesa", disse a líder do Parlamento, Jozefina Topalli, após a votação parlamentar. Nishani foi eleito com 73 votos dos 140 do Parlamento, dois a mais que o necessário. Apenas 76 parlamentares votaram e a oposição socialista, em crise com o governo desde 2009, boicotou o voto. Um parlamentar votou contra e dois se abstiveram.