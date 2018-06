Parlamento da Alemanha apoia plano para prorrogação de ajuda à Grécia

O Parlamento da Alemanha apoiou nesta quinta-feira, 18, um plano para a prorrogação do programa de ajuda à Grécia em dois meses, após o ministro de Finanças alemão, Wolfgang Schäuble, afirmar que o gesto ajudaria a estabilizar os mercados financeiros.

A proposta, que foi elaborada por governos da zona do euro, concede a Atenas tempo adicional para negociar com credores internacionais, depois da primeira rodada da eleição presidencial realizada na quarta-feira no Parlamento grego. Na votação, a primeira de três possíveis rodadas, o governo da Grécia não conseguiu eleger seu candidato a presidente.

A Grécia recebeu dois pacotes internacionais de ajuda desde 2010, no total de € 240 bilhões, e o segundo deles vence no próximo dia 31. Os parlamentares alemães deram a Schäuble autorização para apoiar negociações sobre a concessão de uma linha de crédito preventiva de € 10 bilhões a Atenas quando o programa atual expirar. / DJN