Parlamento da Coreia do Norte se reúne segunda-feira

Antes do encontro da Assembleia Suprema do Povo, o comitê central do Partido do Trabalhador se reuniu neste domingo para delinear as bases para as conversas de amanhã e os sinais são de que não deve haver muitas mudanças nas políticas, se houver alguma.

Sobre armas nucleares, o comitê parece ter concordado que a posse de bombas pela Coreia do Norte deve ser estabelecida por lei e que o armamento nuclear deve ser expandido "qualitativamente e quantitativamente". Isso reforça as mensagens recentes de Pyongyang de que o programa de armas nucleares veio para ficar. As informações são da Dow Jones.