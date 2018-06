Parlamento da Crimeia pede oficialmente anexação à Rússia

O parlamento da Crimeia aprovou nesta segunda-feira, 17, uma resolução na qual se declara independente da Ucrânia e pediu oficialmente a anexação da península à Rússia.

"A república da Crimeia se dirige à Federação Russa pedindo que seja aceita no seio da Rússia na qualidade de uma nova entidade", assinala o texto.

A resolução foi ratificada em uma sessão extraordinária do legislativo, em que também foi decidido que a Crimeia adotará o fuso horário de Moscou, e não o de Kiev como até agora, a partir de 30 de março.

A declaração de independência aconteceu depois de 96,77% dos crimeanos que participaram do referendo deste domingo, 16, votarem a favor da reunificação com a Rússia.

Segundo as autoridades locais, na consulta, declarada ilegal pelo governo da Ucrânia e pela quase totalidade da comunidade internacional, participaram 1.274.096 crimeanos, ou seja, uma participação de 83,1% dos eleitores aptos a votar.

O presidente russo, Vladimir Putin, defendeu ontem à noite a legitimidade do referendo separatista crimeano em um telefonema com o presidente americano, Barack Obama, que lembrou ao chefe do Kremlin que o Ocidente adotará sanções se a Crimeia ingressar na federação russa.

Os Estados Unidos e a União Europeia condenaram ontem à noite a consulta, e anteciparam que não reconhecerão os resultados, além de defenderem com veemência a integridade territorial da Ucrânia, que por sua vez tachou a votação de anticonstitucional.