Parlamento da Hungria aprova projeto de lei que pune quem ajuda imigrantes

BUDAPESTE - O Parlamento da Hungria aprovou nesta quarta-feira, 20, um projeto de lei que criminaliza as pessoas que fornecerem algum tipo de ajuda a imigrantes ilegais. A decisão desafia a União Europeia (UE) e grupos de direitos humanos, e reduz a ação de ONGs.

A nova legislação, chamada oficialmente de “Pare Soros” e que tem como alvo "os organizadores da imigração ilegal", foi aprovada por 160 votos a favor e 18 contra. Ela prevê uma pena máxima de um ano de prisão para quem ajudar uma pessoa que tenha entrado ilegalmente na Hungria a partir de um país que não pertença ao Espaço Schengen, se a vida dela não estiver imediatamente em perigo.

A Assembleia Legislativa foi precedida por uma emenda à Constituição estipulando que nenhuma autoridade pode prejudicar a "composição da população húngara", uma disposição destinada a tornar inconstitucional a imposição de quotas de imigrantes pela UE.

O partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, Fidesz, pressionou o Parlamento nas eleições de abril a lutar fortemente por uma plataforma anti-imigração que prejudique o bilionário americano George Soros e as ONGs liberais que ele apoia. O premiê húngaro acusa Soros de encorajar a imigração em massa para desestabilizar a Europa, fato negado por Soros.

“Os húngaros legitimamente esperam que o governo use todos os meios necessários para combater a imigração ilegal e as atividades que a financiam”, escreveu o ministro do Interior, Sandor Pinter, em uma justificativa anexada ao projeto.

“O projeto de lei Pare Soros serve a esse objetivo, tornar a organização da imigração ilegal uma ofensa criminal. Queremos usar as leis para impedir que a Hungria se torne um país de imigrantes”, afirmou ele. / REUTERS e AFP