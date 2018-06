Parlamento da Romênia aprova novo governo O Parlamento da Romênia aprovou nesta sexta-feira a formação do governo de centro-esquerda no país, colocando um fim à disputa entre o presidente Traian Basescu e o primeiro-ministro Victor Ponta, que quase paralisou a nação do Leste Europeu. Os parlamentares aprovaram o novo gabinete, que será liderado pelo primeiro-ministro Ponta, por 402 votos a favor e 120 contrários. A aliança de centro-esquerda de Ponta conquistou 68% das cadeiras nas eleições parlamentares de 9 de dezembro. Basescu e Ponta mantém há anos uma amarga disputa política.