Parlamento da Rússia apoia referendo na Crimeia A Câmara Alta do Parlamento da Rússia disse que vai apoiar o governo local da Crimeia se a população decidir se juntar ao território russo. A afirmação foi da presidente da casa, Valentina Matvienko, que se reuniu nesta sexta-feira com o representante do Parlamento da Crimeia, Vladimir Konstantinov.