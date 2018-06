Parlamento da Somália aprova deposição do premiê O presidente do Parlamento da Somália, Mohamed Osman Jawari, disse neste sábado que os legisladores votaram a favor de depôr o primeiro-ministro do país, Abdiweli Ahmed. Foram 153 votos favoráveis pela saída e 80 contrários, após diversas rodadas tumultuadas nas quais os apoiadores de Ahmed tentaram interromper a sessão.