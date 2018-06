Parlamento da Venezuela retoma atividades após briga

Ainda que nenhum soco tenha sido deferido, as fortes discussões refletiram a profunda polarização do país desde a morte do antigo líder, Hugo Chávez, e disputada eleição presidencial do mês passado.

Os parlamentares da oposição, que reivindicam que o sucessor de Chávez, Nicolás Maduro, conquistou a eleição por fraude, pediram uma investigação sobre a briga do dia 30 de abril na Assembleia Nacional.

A oposição também usou a sessão de terça-feira para pedir uma investigação sobre uma gravação de áudio que, segundo eles, revela a influência cubana nos bastidores do governo chavista. As informações são da Associated Press.