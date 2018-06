Parlamento de Israel proíbe árvore de Natal

O pedido foi feito por Hanna Swaid, deputado de oposição ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo ele, a intenção era promover o multiculturalismo e a liberdade religiosa. Representante da minoria árabe-israelense, Swaid é cristão ortodoxo.

Eran Sidis, porta-voz de Edelstein, negou que a rejeição ao pedido de Swaid tenha relação com a preservação do caráter judaico de Israel e disse que o deputado pode montá-la em seu gabinete e no escritório de seu partido se assim desejar.

De acordo com ele, a rejeição ocorreu porque a árvore teria que ficar montada por "tempo demais". Fonte: Associated Press.