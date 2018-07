Parlamento de Israel proíbe boicote a colônias judaicas

Os deputados israelenses ignoraram críticas segundo as quais a medida seria antidemocrática e prejudicaria a imagem do país no exterior. De acordo com a lei, caberá aos tribunais israelenses determinar se um eventual boicote causou danos diretos a um colono ou a uma empresa estabelecida em um assentamento judaico.

O acirrado debate em torno da legislação expõe uma crescente polarização entre israelenses favoráveis à expansão das colônias judaicas na Cisjordânia ocupada e aqueles que defendem que Israel entregue as colônias ou a maior parte delas na busca por um acordo de paz com os palestinos. As informações são da Associated Press.