Parlamento de Malta ratifica lei do divórcio Os malteses não precisarão mais viajar a outros países da Europa para se divorciarem, após o Parlamento de Malta ratificar nesta segunda-feira o divórcio no país. Em referendo realizado em 28 de maio, 53% dos eleitores aprovaram a lei do divórcio, que será permitido a partir de outubro. Malta, ilha no Mediterrâneo onde o catolicismo é forte, era o último país europeu sem lei do divórcio.