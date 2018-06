Parlamento de Taiwan é ocupado durante protesto

Os manifestantes entraram na câmara legislativa por volta das 21h do horário local e após a meia-noite conseguiram repelir os esforços da polícia para expulsá-los. Não há informações de feridos ou detidos no confronto.

O acordo comercial permite que as empresas do setor de serviços da China e de Taiwan criem filiais ou lojas nos dois territórios. A crítica é que o acordo eliminaria milhares de empregos em Taiwan e ajudaria a China a aproximar a região democrática de Taiwan de seu controle.

O protesto ocorreu após os legisladores decidirem recuar da promessa de rever o pacto em todas as suas cláusulas. O acordo foi assinado por China e Taiwan em junho do ano passado, mas debates sobre o tema têm atrasado a assinatura final. Fonte: Associated Press.