Parlamento do Chipre aprova privatização de estatais O parlamento do Chipre aprovou nesta terça-feira um projeto de lei para privatizar empresas estatais de energia, telefonia e portos, uma das principais exigências dos credores internacionais que sustentam o pacote de resgate do país. O projeto tinha sido rejeitado na semana passada, depois de um parceiro minoritário da coalização governista retirar seu apoio. A proposta foi colocada novamente em votação após uma mudança no título e a inclusão de pequenas emendas.