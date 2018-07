Parlamento do Egito se reúne apesar de decisão judicial

CAIRO - O Parlamento do Egito reuniu-se nesta terça-feira, 10, desafiando o Exército e a Suprema Corte do país. A sessão foi curta - apenas cinco minutos - e em votação rápida a Casa concordou em buscar uma opinião legal sobre a decisão que invalidou as últimas eleições.

Veja também:

Corte rejeita pedido de Morsi para volta do Parlamento no Egito

LOURIVAL SANT'ANNA: Parlamento deve ser reaberto na terça

A volta dos parlamentares deve aumentar a tensão entre os militares e o novo presidente Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana. Os generais prometeram que iriam defender a decisão judicial que dissolveu o Parlamento, devido a supostas ilegalidades no pleito que elegeu seus membros.

A atmosfera de crise vêm crescendo desde que Morsi emitiu uma ordem no domingo convocando os 508 parlamentares. O presidente do Parlamento, Saad el-Katani, afirmou que a sessão teve o objetivo de encontrar maneiras de implementar a decisão da Justiça, e não debatê-la, em respeito aos princípios de "supremacia da lei e separação dos poderes". Mas ele apresentou um plano de procurar uma "segunda opinião" em um tribunal de apelações.

A Suprema Corte afirmou que um terço dos parlamentares foi eleito de forma irregular. O pleito deu uma ampla maioria aos islamitas. Morsi e Katani são membros antigos da Irmandade Muçulmana, o grupo fundamentalista que há muito tempo tem estado em desacordo com os governo militares.

Na segunda-feira, o Exército fez o seu único comentário público sobre a disputa, ameaçando o presidente de forma velada ao dizer que as forças armadas estão ao lado da "Constituição, legitimidade e da lei".

Com AP