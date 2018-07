Parlamento do Irã pode convocar Ahmadinejad

Pelo menos 73 parlamentares já assinaram uma petição para convocar Ahmadinejad, pouco mais de um quarto dos 290 votos necessários, segundo a Constituição iraniana. Anteriormente, o Parlamento considerou o ministro de Economia de Ahmadinejad culpado em um caso de fraude de US$ 2,6 milhões, considerado o maior na história do país.

O caso está relacionado com a luta interna de Ahmadinejad por poder. O presidente tem entrado em conflito nos últimos meses com os parlamentares e com os clérigos que de fato governam o país, que o acusam de abuso de autoridade. As informações são da Associated Press.