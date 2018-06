Parlamento do Japão aprova controversa lei de sigilo O Parlamento do Japão aprovou uma lei de sigilo que endurece as punições para vazamentos de informações por parte de funcionários do governo e para jornalistas que busquem fatos sobre atividades governamentais. A medida intensificou as críticas de que a lei pode ser usada para encobrir abusos do governo e suprimir liberdades civis.