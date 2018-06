Parlamento é dissolvido após renúncia de premiê O presidente da Itália, Giorgio Napolitano, dissolveu o parlamento ontem, depois da renúncia na sexta-feira do primeiro-ministro do país, Mario Monti, abrindo caminho para uma eleição nacional em 24 e 25 de fevereiro. Monti deixou o cargo meses após seu governo perder o apoio do Partido Povo da Liberdade, de Silvio Berlusconi, que tende a se candidatar.