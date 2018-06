Parlamento elege presidente da Assembleia venezuelana

A posse de Chávez está marcada para daqui a cinco dias. O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que o presidente poderia ser empossado pela Suprema Corte mais tarde, se ele não tiver condições de fazer o seu juramento de posse na próxima semana, antes dos legisladores.

O presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, abriu a sessão no sábado à tarde. Segundo o site do jornal venezuelano El Universal, que citou fontes chavistas, Cabello, aliado militar de Chávez, será reeleito, mantendo o cargo que ocupa desde o início de 2011. As informações são da Associated Press e do jornal El Universal.