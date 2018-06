Parlamento Europeu critica Turquia por questão cipriota

"Eu fiquei sabendo que um Estado candidato nos disse que não negociará durante a presidência de um Estado membro da União Europeia", ele disse. O Chipre assumirá a presidência rotativa da UE em 1º de julho e a Turquia ameaçou congelar seus laços com a UE durante esse período de seis meses. Schulz afirma que levantou a questão com funcionários turcos e ressaltou que "a República do Chipre é um Estado membro da UE".

A Turquia negocia com a UE sua futura adesão ao bloco de 27 nações desde 2005, mas conseguiu cumprir com apenas um dos 35 capítulos políticos para obter adesão ao bloco. Atualmente, apenas 13 capítulos são negociados e os outros foram congelados por Bruxelas, Chipre ou pela França, cujo ex-presidente Nicolas Sarkozy é contra a adesão da Turquia ao bloco. A Turquia se recusa a abrir seus portos e aeroportos para o Chipre e isso permanece um dos mairoes entraves a que sua adesão seja negociada.

O Chipre foi dividido em 1974, quando tropas turcas invadiram a parte norte da ilha, em resposta a uma tentativa da maioria da população da ilha, grega, de unir o Chipre à Grécia. Desde então troaps turcas ocupam a parte norte do Chipre, enquanto a maior parte da ilha virou a República do Chipre, grega, que aderiu à UE em 2004. A República Turca do Norte do Chipre (RTNC) é um governo reconhecido apenas pela Turquia.

