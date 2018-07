Parlamento Europeu rejeita tratado antipirataria

O voto na quarta-feira foi 39 a favor, 478 contra e 165 abstenções. A derrota significa que o tratado está morto, apesar de outros países fora da União Europeia podem ainda podem assiná-lo.

Simpatizantes dizem que o Acordo de Comércio Antipirataria (Acta, na sigla em inglês) é necessário para uniformizar as leis internacionais que protegem direitos de propriedade intelectual. Opositores afirmam que o tratado levaria à censura e perda de privacidade na internet. As informações são da Associated Press.