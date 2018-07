Parlamento Europeu teme explosão social na Europa O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, alertou hoje que a crise econômica da Espanha pode desencadear uma "explosão social" na Europa. "As demonstrações na Espanha mostram que uma explosão social está se aproximando, em função do alto nível do desemprego entre os jovens na Europa", comentou ele em uma entrevista para o jornal alemão Bild.