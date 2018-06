Parlamento francês debate reconhecimento da Palestina

O debate na Assembleia Nacional francesa acontece em meio ao crescente apoio europeu ao Estado palestino. Muitos países estão frustrados com o impasse nas negociações de paz e com os atos do governo de Israel em Gaza e seu apoio aos assentamentos judaicos em territórios palestinos.

A expectativa é que deputados e senadores aprovem a medida que pede ao governo "o reconhecimento do Estado palestino com o objetivo de se chegar a uma solução definitiva para o conflito". A votação está prevista para a próxima semana.

O governo do presidente François Hollande tem a palavra final sobre a questão. Ele afirmou ser favorável ao apoio internacional ao reconhecimento do Estado palestino e, na quinta-feira, afirmou que seu governo está impulsionando a retomada das conversações de paz. Fonte: Associated Press.