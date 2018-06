Parlamento grego aprova projeto de lei para resgate O Parlamento da Grécia aprovou neste domingo o projeto de lei que implementa reformas exigidas pelos credores do país para desbloquear a próxima parcela do resgate financeiro externo. Com 168 votos a favor e 123 contra, os deputados gregos aprovaram o projeto que abre caminho para a primeira demissão em massa de servidores públicos civis em mais de um século no país.