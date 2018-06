Parlamento grego elege conservador como novo presidente

O Parlamento da Grécia elegeu o veterano político conservador Prokopis Pavlopoulos como novo presidente. Ele recebeu o apoio do partido esquerdista Syriza, que assumiu recentemente o governo e do principal partido de centro direita do país.

A eleição de Pavlopoulos - que tem 64 anos de idade e já foi ministro do Interior - encerra um impasse que desencadeou a antecipação das eleições gerais no mês passado. O cargo de presidente na Grécia é apenas figurativo, mas o imbróglio no legislativo evidenciou as fissuras na política do país, assolado pela crise econômica desde 2008.

A votação ocorreu ao mesmo tempo em que a Grécia luta para rever o acordo de resgate financeiro do país.

Pavlopoulos é um membro sênior do partido conservador Nova Democracia. Com apoio do Syriza e dos Gregos Independentes, de centro-direita, ele conquistou 233 votos, contra 30 de Nikos Alivizatos, um professor de direito que obteve o apoio de partidos de centro esquerda.