Parlamento iemenita aprova lei que dá imunidade a Saleh O Parlamento do Iêmen disse que aprovou uma lei que dá imunidade ao presidente do país, Ali Abdullah Saleh, contra acusações de corrupção. As mudanças anunciadas em um comunicado pelo Parlamento protegerão também os funcionários do governo de Saleh contra acusações de atos de terrorismo e o que a lei denomina como acusações "políticas".