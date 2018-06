Parlamento italiano não elege presidente na primeira votação

O Parlamento italiano não conseguiu eleger o novo presidente do país na sua primeira tentativa, que ocorreu nesta quinta-feira, 29. A disputa pelo cargo continua aberta e deve testar a força do governo do primeiro-ministro Matteo Renzi.

Para eleger um presidente, eram necessários 673 dos 1.009 votos disponíveis. No entanto, mais da metade dos parlamentares e representantes das regiões presentes à sessão votaram em branco no primeiro escrutínio.

O resultado, entretanto, não é surpreendente, já que o Partido Democrático, de Renzi, acredita que conseguirá os votos necessários para eleger seu candidato, o juiz Sergio Mattarella, apenas na quarta seção, que se realizará no domingo. Nela, uma maioria simples basta para eleger o novo presidente. / AP