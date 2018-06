Parlamento italiano segue sem eleger presidente em votações desta sexta-feira

(Atualizado às 18 horas)

ROMA - O Parlamento italiano falhou em sua segunda e terceira tentativas de eleger o presidente, nesta sexta-feira, 30. Com o novo impasse, uma nova votação foi agendada para sábado.

A maioria acredita que o impasse só deva ser superado no sábado, na quarta votação, quando as regras mudam e um candidato passa a precisar apenas de uma maioria simples para se eleger.

A dificuldade em aprovar um nome, especialmente o escolhido pelo primeiro-ministro, Matteo Renzi, evidencia os problemas que ele terá para perseguir a agenda de reformas no país. Sergio Mattarella, o nome escolhido por Renzi, é um juiz que em 1990 teve uma briga com o líder da oposição, Silvio Berlusconi.

À época, Berlusconi era dono de emissoras de TV locais que entrava para a política. Mattarella renunciou ao cargo em protesto a uma lei que ajudou Berlusconi a se tornar um barão da mídia no país, com controle sobre as três principais redes de TV privadas da Itália.