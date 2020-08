Parlamento libanês escolhe diplomata Mustapha Adib como novo primeiro-ministro

BEIRUTE - O embaixador do Líbano na Alemanha, Mustapha Adib, foi escolhido como novo primeiro-ministro do país nesta segunda-feira, 31. Adib recebeu o maior número de votos nas consultas parlamentares organizadas pelo presidente, Michel Aoun.

A nomeação de Adib, de 48 anos, foi anunciada em um comunicado divulgado pela televisão estatal. O novo primeiro-ministro está reunido na região de Beirute com Aoun e o porta-voz do Parlamento, Nabih Berri.

Minutos depois da nomeação, o novo primeiro-ministro se comprometeu a formar uma equipe ministerial de "especialistas competentes" em tempo recorde, para iniciar as reformas exigidas pelos manifestantes ue tomaram as ruas de Beirute após a explosão na região portuária que destruiu parte da capital.

"A tarefa que aceitei está apoiada no fato de que todas as forças políticas são conscientes da necessidade de formar um governo em um tempo recorde e começar as reformas, tomando como ponto de partida um acordo com o Fundo Monetário Internacional", disse em discurso televisionado.

Depois da devastadora explosão no porto de Beirute, que deixou pelo menos 188 mortos, a comunidade internacional aumentou a pressão sobre a classe política libanesa, para que iniciem reformas a fim de solucionar as crises política, econômica e social pela qual passa o país.

Uma semana após a explosão em Beirute, o ex-premiê Hassan Diab não resistiu à pressão popular e renunciou depois de manifestações tomarem as ruas da capital por dias. Antes da saída do então primeiro-ministro, um terço de seu gabinete já havia deixado os cargos.

Em discurso na TV, Diab se colocou ao lado da população e culpou a “corrupção endêmica” pelo desastre institucional do Líbano. “Só Deus sabe quantas catástrofes eles estão escondendo”, afirmou, em uma aparente referência à elite política do país. “A corrupção está enraizada em todas as partes do Estado. Descobri que a corrupção é maior do que o Estado.”/ Com informações da AFP